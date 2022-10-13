Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Kaan Yıldırım: Çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Kaan Yıldırım’ı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Yıldırım yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Taylan, “Hayalini kurduğun mesleği mi yapıyorsun?” sorusuyla Yıldırım’dan oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlatmasını istedi.



Yıldırım, “Çocukken ağaç doktoru olmak istiyordum. Eğitimimi pazarlama üzerine aldım ve sonrasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da çalışmaya başladım. Kendimi mutsuz hissettiğim bir dönemde annemin tavsiyesi ile nefes kampına gittim. Kampın son günü ekip halinde tiyatro gösterisi yapacaktık. Gösteri sonunda çoğu kişiden profesyonel oyunculuk yapmam konusunda destek gördüm ve oyunculuk yapmak istediğimi anladım. Bir süre oyunculuk eğitimi aldım. Askerlikten sonra ailem anlayışlı bir şekilde beni oyunculuk yapmak konusunda desteklediler.”



Taylan'ın “Mesleğini ne kadar seviyorsun?” sorusuna ise Yıldırım şu yanıtı verdi: “Oyunculuğa büyük bir tutku ile bağlıyım. Çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum, bence ekran bir aura meselesidir . Ben kariyerimde karakter oyunculuğu seçtim. Yakışıklı görünmek gibi bir amacım yoktu. Farklı karakterler deneyimlemek istedim.”