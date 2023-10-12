Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Zülfü Livaneli: Bizde sanatçılar birbirini sevmez

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu sanatçı Zülfü Livaneli’yi konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Livaneli yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan, sinemacı, edebiyatçı, müzisyen Livaneli’ye “Hatıralar anılar sana ne ifade ediyor? Anıları oluşturan temel şey nedir?” diye sordu. Livaneli “Hatıralar çok boyutlu derin bir şey. Çünkü bazen ‘O kişi ben miydim?’ diye düşünüyorsun. Anılar buzdağının altında kalanlardır. Anılar insanın davranışlarını belirler" dedi.

“Bizde sanatçılar birbirini sevmez!” diyen Livaneli sözlerine “Türkiye’deki okur yazar çevre mi diyeceğiz, yarı profesyonel çevrenin durdurması oldu. Bir albüm yapıyorum hücumlar başlıyor. 1978’de Nazım Türküsü albümü çıktı, bir yandan Nazım Hikmet yaptım diye mahkemelerde hesap veriyorsun, bir yandan bütün aydınlar saldırıyor Karlı Kayın Ormanı ne biçim beste? Gencecik, dışarıdan gelmişsin, çocuk gibi bakıyorsun her şeye. Hayatımın en zor şeyi oydu, kendi ülkenin aydınları tarafından dışlanmaya çalışılmak, hayat boyu sürdü. Nazım’a da Yaşar Kemal’e de aynısını yaptılar. Ne kadar etki büyükse düşmanlık da büyük oluyor" diye devam etti.