Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Zülfü Livaneli: Bizde sanatçılar birbirini sevmez

Taylan “Birden fazla hayatında Zülfü Livaneli olması nasıl bir şeydi?” diye sordu. Livaneli “Ondan beteri vardı; Türkiye’ye geri döndüğümde albümlerimi korsan satıyolardı. Ben albüm kapaklarıma fotoğraf koymuyordum, benim fotoğraflarımı bulamadıkları için başka insanların fotoğraflarını kullandılar" ifadelerini kullandı.

"HER YENİLİK ÖNCE İTİRAZLA KARŞILAŞIR"



“Müzik konusunda yurt dışından gelmenin faydası var mı?” sorusunu soran Livaneli'ye “Yurt dışında insanlar her şeyi yapıyorlar biz neden yapmıyoruz dedim. Her yenilik önce itirazla karşılaşır. Sazın yanına neden keman koyulur ile karşılaştım" cevabını verdi.

“HER SANATÇI KUTULARA HAPSEDİLEREK ÜRETMEYE BAŞLAR"

Programın sonlarında Taylan “Özgün ile Özgür arasındaki fark nedir?” diye bir soru yöneltti. Livaneli, “Her sanatçı kutulara hapsedilerek üretmeye başlar. Civcivin yumurta kabuklarını kırması gibi” cevabını verdi.

Taylan'ın “Nasıl hatırlanmak istersiniz?” sorusuna sanatçı “Eserlerim yaşanmasını isterim. Daha da önemlisi namuslu adamdı iyi adamdı desinler” diyerek Taylan’ın programına veda etti.