Empati'nin konuğu Can Gox: Işığa karşı hassasiyetim var, gözlerim 6 numara

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Can Gox oldu. Hava olsun diye gözlük takmadığını ifade eden Can Gox, “Işığa karşı hassasiyetim var. Gözlerim 6 numara.” dedi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Senin çocukluk hayalindeki meslek neydi?” sorusuna Can Gox şu yanıtı verdi:

“Çok dürüstçe hiçbir şey saklamadan söyleyeceğim çocukluğumdan beri uzun yol otobüs şoförlüğüne merakım vardı. Yollara düşkünlüğümüzdendir belkide bu merak. Şarkı söylemekten başka bir şey düşünmezdim. Şarkıcı olabilmek için çok bekledim. Bu önemliydi benim için. Hayatımın en önündeydi başka işler yapmama rağmen. Şarkıcılık hep ön plandaydı.”