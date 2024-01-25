Empati'nin konuğu Can Gox: Işığa karşı hassasiyetim var, gözlerim 6 numara

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Can Gox oldu. Hava olsun diye gözlük takmadığını ifade eden Can Gox, “Işığa karşı hassasiyetim var. Gözlerim 6 numara.” dedi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Senin çocukluk hayalindeki meslek neydi?” sorusuna Can Gox şu yanıtı verdi:
“Çok dürüstçe hiçbir şey saklamadan söyleyeceğim çocukluğumdan beri uzun yol otobüs şoförlüğüne merakım vardı. Yollara düşkünlüğümüzdendir belkide bu merak. Şarkı söylemekten başka bir şey düşünmezdim. Şarkıcı olabilmek için çok bekledim. Bu önemliydi benim için. Hayatımın en önündeydi başka işler yapmama rağmen. Şarkıcılık hep ön plandaydı.”
"TEMBEL ÖĞRENCİYDİM"
Bilgi Üniversitesi’ndeki caz müzik eğitimini yarıda bırakan Can Gox, “Kızmasın şimdi sınıf arkadaşlarım ama ben tembel öğrenciydim. Yetenekten dolayı tembellik çok tuhaf bir alışkanlık. Burslu kazandım. Sınıf arkadaşlarım bana Can olur filan derdi. Fakat eğitimle ilgili bir sorunum vardı. Ben biraz daha gönül adamı ve biraz daha alaylı olmayı tercih eden bir çocuk olduğum için okulda da yani sahneler değil sokakta söylemeyi tercih ederdim. Kurumsal şirkete geçmem sebebiyle müziğe küstüm. Salı günleri sahneye çıkıyorduk tüm sezon 19 kişiydik. 18 kişi gelirse kim eksik, 21 kişi gelirse kim geldi onun hesabını yapıyoruz" dedi.
"ÇALIŞMA HAYATI BENİM İÇİN ZORDU"
Gox sözlerine "Aldığımız para yol parası ve sandviç almaya yetiyordu. O zamanlar ben uzakta oturuyordum. Karşıda oturuyordum, Taksim’e git gel filan 7-8 sene sürdü. Ondan sonra ben dedim ki oynamıyorum, yapmayacağım. Bir gıda firmasında çalışmaya başladım. 12 sene boyunca aynı firmada satin alma ve idari işler müdürlüğüne kadar yükseldim. Eleman olarak girdim ekmek yapımında, o da benim için büyük bir savaştır. Çalışma hayatı benim için zordu çünkü iş arkadaşlarınla yemeğe gittiğin zaman iş dışında konuşacağın hiçbir şey yoktu. İş hayatı benim müziği de gerçekten disiplinli olarak görmemi sağladı. İşi bıraktıktan sonra müziğe bakışım işten önceki müziğe bakışımla çok daha farklı. Onun için dedim ki ben bu işi yapacağım, müziği yapacağım ama hakkını vererek yapacağım ve ne gerekiyorsa bundan sonra o disiplinle yapacağım. Hala o disiplin geliyor, programa yarım saat önce gelirim, sahnede sahne hazırlıklarım falan inanılmaz inanılmaz zor prosedürlerim var.” diye devam etti.
“GÜLER BENİM HAYATIMDAKİ KADIN, HAYATIMIN KADINI"
Evliliğin muhteşem bir şey olduğunu inandığını ifade eden Can Gox, “Güler benim hayatımdaki kadın, hayatımın kadını. Bunu hep gururla söylerim. Biz internette tanıştık. İnternette tanışmak da şöyle, Güler'le Hayal Kahvesi’nde karşılaşıyoruz, müzisyen dinleyici olarak. Buluşmak için plan yapıyoruz buluşamıyoruz. Ondan sonra Antalya'da rahatsız olunca internetten yazdım, arkadaşlar dizi tavsiyesi olan var mı evdeyim ve bitti diziler, o zaman CD ile izleniyor falan. Sonra yazdı ve buluşalım dedim, yok filan dedi. Sezdim bir şeyler var yani rahatsızım, hastanedeyim filan dedi, ziyaret edebilir miyim dedim. İki gün sonra Antalya’da konserim var, Antalya’ya direk gittim ve orada asansörde elini tuttum, biraz dolaştırmak istedim, hastane bahçesinde yürüyüş yaptık.” dedi.
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