Empati'nin konuğu Cem Davran: Eşim Hilal'i ilk gördüğümde 'evleneceğim kız' dedim

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Cem Davran oldu. Taylan'ın "Yara nedir" sorusuna "Kelimeleri hayattan bir olayla anlatıyorum. Yara, benim için babam ölümü. Sonra annem de yakınlarım da vefat etti. Önce babamı kaybettim. O bende bir yara" yanıtını verdi.



Aşkı tanımlayan Cem Davran, "Aşk, lazım bir şey. Biraz olmazsa olmaz. Aşk gerekli..." ifadelerini kulllandı.

