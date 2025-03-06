Empati'nin konuğu Cem Davran: Eşim Hilal'i ilk gördüğümde 'evleneceğim kız' dedim
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Cem Davran konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Cem Davran oldu. Taylan'ın "Yara nedir" sorusuna "Kelimeleri hayattan bir olayla anlatıyorum. Yara, benim için babam ölümü. Sonra annem de yakınlarım da vefat etti. Önce babamı kaybettim. O bende bir yara" yanıtını verdi.
Aşkı tanımlayan Cem Davran, "Aşk, lazım bir şey. Biraz olmazsa olmaz. Aşk gerekli..." ifadelerini kulllandı.
Yaralarını nasıl iyileştirildiği sorulan Davran "Yaraları yazarak veda edince biraz iyileşme oluyor... Oyun kurma, yaraları iyileştirmenin bir yolu. Biraz oyun kurmakla iyileştiriyorum kendimi. Oğullarıma da söylüyorum, yakınlarıma da söylüyorum" yanıtını verdi.
Çocukluğunda çok travması olmadığını belirten oyuncu "Ben çok mutlu bir çocuktum. Hep mutluydum" dedi.
EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
Eşi Hilal Davran ile nasıl tanıştığını anlatan oyuncu "O dönem baleden bir kız arkadaşım vardı. Provadan çıktık, dansçı arkadaşımın sevgilisi 'Kız kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. Yanımıza gelse olur mu?' dedi. Mekan da Kalamış. Hilal'i ilk orada gördüm. 'Evleneceğim kız' dedim. Halbuki benim hayatımda biri vardı. Hiç abartmıyorum. Şimdi bu aşksa aşk" ifadelerini kullandı.
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