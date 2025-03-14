Empati'nin konuğu Nuri Alço: Son evlendiğim eşim hariç aşk yaşamadım
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nuri Alço oldu.
Ahu Tuğba'nın vefatı hakkında konuşan oyuncu "Benim çok iyi bir arkadaşımdır, gerçek dostumdu. Gece gündüz ayrılmazdık. O zamanlar Ahu Tuğba, en büyük durumdaydı. İlk teknesi olan kadınlar biriydi. İş biterdi, teknesine götürürdü aşçılarına yemekler hazırlatırdı. Hep beraber giderdik. Öyle bir dostluğumuz vardı" ifadelerini kullandı.
"EVLENMEYİ HİÇ İSTEMİYORDUM"
Aşkı tanımlayan Nuri Alço "Son evlendiğim eşim hariç ben aşk yaşamadım. Aşk nedir bilmiyorum. Aşkı şu an hayatımda olan insanla yaşıyorum. Benimle çocuk gibi ilgilendi. Emeği de çok. Her şeyi araştırır, yalnız bırakmaz. Evlenmeyi hiç istemiyordum. Bundan sonra evlenmem diyordum ama hastalıklarım neticesinde iyi ki evlenmişim diyorum. O olmasaydı belki yaşamam imkansız gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.
"HER YAŞIN KENDİNE GÖRE BİR ÖZELLİĞİ VAR"
"Yaş almak bir problem midir?" sorusuna Alço "Her yaşın kendine göre bir özelliği var. Şimdi yaptığınız hareketler daha olgun. Gittiğiniz yerlerde her zaman saygı duyulan bir kişi olarak... Çok keyif veriyor bana. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hareketlerin karşılığını alıyorsunuz..." yanıtını verdi.
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