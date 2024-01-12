Empati'ye konuk olan Rıza Çalımbay: Yardım etmek insanlık görevidir

"ATOM KARINCA BENİM ÇOCUKLUĞUMUN KAHRAMANI"

Lakabı "Atom karınca"yı sevdiğini belirten Rıza Çalımbay, “O benim için çok tatlı bir kahramandı, benim çocukluğumun kahramanı. Benim de oynadığım mevkide orta saha olduğu için her tarafa koşuyorum, her tarafa yardım ediyordum. Ben yardım da ediyordun, gerçekten çok koşuyordum en büyük şeyim oydu fizik olarak gayet mükemmeldim. Ondan sonra ben bir gün gazeteyi açtım, bir baktım karikatür var, üstünde karikatürün kafasına da benim resmimi koymuşlar. Atom karınca da televizyonda oynuyor o dönem. İşte ondan sonra öyle kaldı" ifadelerini kullandı.