Empati'ye konuk olan Rıza Çalımbay: Yardım etmek insanlık görevidir

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına Rıza Çalımbay konuk oldu.
"KİMSE KÖYÜNÜ KOLAY KOLAY TERK ETMEZ"
Rıza Çalımbay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “İmkansızlık nedir, bazı şeylere o imkansızlıklar engel teşkil eder mi hayatta?” şeklindeki sorusuna “Yani bazen imkansızlıklar olabiliyor. Hayatınızı büyük ölçüde etkiliyor. Sivas’ta zor şartlarda yaşadım. İmkansızlıklardan dolayı babam buraya göç etti. Şu anda İstanbul’da en çok Sivaslı vardır. Sebebi imkansızlıklar. Kimse köyünü kolay kolay terk etmez. O zamanlar için söylüyorum, Sivas’tan çoğu insan imkansızlıktan dolayı göç ediyor" yanıtını verdi.
Yardımseverlik konusunda da konuşan Çalımbay, “Bende varsa onlarda da olmalı, ben çok yardım ederim. Varlıklı insanlar yani durumu iyi olan insanların durumu olmayanlara yardım etmesi gerekiyor. Yardım etmek insanlık görevidir. Yoklukta büyüdüğünüz için ne olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Yardım edeni unutmam mümkün değil" dedi.
"ATOM KARINCA BENİM ÇOCUKLUĞUMUN KAHRAMANI"
Lakabı "Atom karınca"yı sevdiğini belirten Rıza Çalımbay, “O benim için çok tatlı bir kahramandı, benim çocukluğumun kahramanı. Benim de oynadığım mevkide orta saha olduğu için her tarafa koşuyorum, her tarafa yardım ediyordum. Ben yardım da ediyordun, gerçekten çok koşuyordum en büyük şeyim oydu fizik olarak gayet mükemmeldim. Ondan sonra ben bir gün gazeteyi açtım, bir baktım karikatür var, üstünde karikatürün kafasına da benim resmimi koymuşlar. Atom karınca da televizyonda oynuyor o dönem. İşte ondan sonra öyle kaldı" ifadelerini kullandı.
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