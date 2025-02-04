Emrah'tan kızı Eleysa'ya: Dağ gibi arkandayım
"Küçük Emrah" lakabıyla tanınan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'la evliliğinden olan kızı Eleysa, 8 yaşına bastı. Ünlü isim, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"Bizi Kimse Ayıramaz", "Belalım Benim", "Boynu Bükükler", "Vurmayın" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Emrah'ın 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı Sibel Erdoğan'dan dünyaya gelen kızı Eleysa, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR ARKANDAYIM"
Emrah, paylaşımına "Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok. Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım. Seni seviyorum" notunu düştü.
Sibel Erdoğan da eski eşi ve kızının fotoğrafına nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.
2014 yılında nikah masasına oturan Emrah ve Sibel Erdoğan, 2014'te oğulları Elyesa'yı; 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Çift evliliklerini 2022 yılında noktaladı.
Öte yandan Emrah'ın daha önceki bir ilişkisinden dünyaya gelen ve sonradan kabul ettiği Tayfun Erdoğan adında, 34 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.
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