Emrah'tan kızı Eleysa'ya: Dağ gibi arkandayım

"Bizi Kimse Ayıramaz", "Belalım Benim", "Boynu Bükükler", "Vurmayın" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Emrah'ın 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı Sibel Erdoğan'dan dünyaya gelen kızı Eleysa, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR ARKANDAYIM" Emrah, paylaşımına "Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok. Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım. Seni seviyorum" notunu düştü. Sibel Erdoğan da eski eşi ve kızının fotoğrafına nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.