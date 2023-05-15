Emre Altuğ'dan babasına veda: Tüm fedakarlıkların için minnettarım

Bir süredir "Yalı Çapkını" dizisinde rol alan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, üç gün önce yaşamını yitirdi.

90 yaşındaki babasını son yolculuğuna uğurlayan Emre Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tuncer Altuğ'a veda etti.

"MEKANIN CENNET OLSUN"

Ünlü isim, paylaşımında; “Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun, güle güle babacığım. Arayan, mesajla taziyelerini bildiren herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.