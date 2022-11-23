 Emre Aşık ve avukatını tehdit eden Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Emre Aşık ve avukatını tehdit eden Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet’i ölümle tehdit edip hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur, iki ayrı suçtan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Aşık ve avukatını tehdit eden Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası

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Eski milli futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç’ın Erdi Sungur’u kendisini öldürtmek için tuttuğu iddiasıyla Düzce’de dava açmış, Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılama sonucunda sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Bu süreçte Erdi Sungur’un telefonla, sosyal medya hesabından kendisini ölümle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu belirten Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet, suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine Erdi Sungur hakkında "zincirleme şekilde tehdit" ve "hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulüne göre yapılan yargılama sonunda sanık Erdi Sungur’a hakaret suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün, tehdit suçundan da 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.  Sungur, iki ayrı suçtan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Aşık ve avukatını tehdit eden Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası - 1

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