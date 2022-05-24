Emre Aydın'dan 'business' tepkisi: Görgüsüzlük

Rock müzik şarkıcısı Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşanlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, bu durumu 'görgüsüzlük' olarak nitelendirdiğini belirtti.

Emre Aydın'dan 'business' tepkisi: Görgüsüzlük

Haberler 24.05.2022 - 16:33

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Ünlü rock şarkıcısı Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişileri eleştirdi.

41 yaşındaki Aydın, bu konudaki eleştirisini Twitter hesabından, "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun" sözleriyle dile getirdi.

Şarkıcı ardından, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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