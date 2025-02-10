Emre Belözoğlu yıllar sonra itiraf etti: Başka biriyle nişanlıyken eşimi rüyamda gördüm

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Belözoğlu, evlilik hikayesini anlattı. "YILLAR ÖNCE RÜYAMDA AYNI O ŞEKİLDE GÖRDÜM" Eşi Tuğba Belözoğlu ile 2009 yılında evlenen ve üç çocuğu olan Emre Belözoğlu, “İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm" dedi.

Emre Belözoğlu, “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım. Sonrasında bir gün ayağım kırıkken arabada oturuyordum, o da karşıdan bana doğru geliyordu. O an rüya aklıma geldi. Tanışmamızın beş ya da altıncı ayıydı.” "KUZUYLA EVLENME TEKLİF ETTİM"

Emre Belözoğlu, eşine neden “Karakuzum” diye hitap ettiğini de “Tuğba’yla ilk tanıştığımızda esmerdi. Zor bir kızdı. Herkesle görüşmezdi. Hani böyle kuzuları tutamazsın, almaya çalışırsın devamlı tepinirler, tatlıdırlar ya, ben de Tuğba’ya kuzuyla evlenme teklif ettim. O yüzden karakuzum diyorum Tuğba’ya" sözleriyle anlattı.

44 yaşındaki eski futbolcu, Taylan'ın "Futbol kariyerinde duygularını en çok ne zaman bastırmak zorunda kaldın?" sorusuna "Birçok anım var ama Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Galatasaray tribünlerinden milli takım forması üzerinde olan ve kaptanlık bandı kolunda olan bir futbolcunun penaltı atarken yuhalanması mesela. O da bir sevgi göstergesi aslında. O zaman anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Futbol aşkım o dönemki duygularımın önüne geçti ve devam edebildim" yanıtını verdi.



Vefa kavramıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, babasının kendi hocasını kıramadığı için Galatasaray alt yapısında oynamaya başladığını ifade etti. Babasının da iyi bir futbolcu olduğunu ancak bileği kırılınca futbolu bıraktığını anlatan Belözoğlu, "Babam Inter'e transfer olduğumda 'Galiba benden iyi futbolcusun' demişti" şeklinde konuştu.

"GENÇLİĞİMDE ÇOK HIRÇIN BİR OYUNCUYDUM" Bütün anılarını içten bir tebessümle hatırladığını ifade eden Emre Belözoğlu, "Gençliğimde çok hırçın bir oyuncuydum. Kazanmayı seviyordum, törpüleyemediğim bir hırs vardı içimde. Ne zaman törpülemeye çalışsam performansım düşüyordu. Hep başarı odaklıydık, o bizi bir yere taşıdı ama tabiri caizse yakası paçası yırtık taşıdı" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim ile ilgili de konuşan Belözoğlu, "Çok otoriter, sert bir adamdır. Bana bu şansı ilk veren insan olduğu için benim için hep özel kalacak" dedi.

" FANATİKLİK DÜŞMANLIK ÖTESİ BOYUTA GELMEMELİ" Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015’te Çaykur Rizespor maçı dönüşü Fenerbahçe otobüsünün Trabzon’da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin duygularını şu sözlerle paylaştı:



“Ölümden ziyade, korkutan şey gelinen noktaydı. Bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki? Çok acı hadiseler yaşadı Fenerbahçe. Bu kadar da olmamalıydı. O yaşanan şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz insanlarına yakışmayacak kadar bir düşmanlık oldu. Artık Fenerbahçe ve Trabzon'un arası öyle bir açıldı ki düşmanlıktan öte bir kelime varsa o hale geldi. O benim için çok üzüntü verici oldu. Çünkü kimse bu noktalara taşımamalı. Öfke, hayal kırıklığı olabilir ancak düşmanlık ötesi boyuta gelmesi çok üzücü.

"FENERBAHÇE'Yİ HAKLI BULUYORUM"



Taylan'ın "1923-1953 yılları arasındaki 30 yıllık şampiyonlukların sayılmaması sebebiyle 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe, 28 şampiyonluk konusunda haklı mı?" sorusuna yanıt veren teknik direktör, "Fenerbahçe'nin haklı olduğunu ve şampiyonluk sayısının mevcutun üstünde olduğunu düşünüyorum. O zaman federasyon olsa başka değerlendirilebilir ama mevcut mahalli neyse öyle değerlendirilmeli. Çünkü ölçü buydu. Geçmişin de kupa sayılarına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.