Emre Karayel ikinci kez baba oluyor: Bebeğin ismini açıkladı
Gizem Demirci ile mutlu evliliği süren ve bir oğlu olan Emre Karayel, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı git gide büyüyen ünlü oyuncu, bebeğin adını açıkladı.
"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.
2021 yılında oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce ikinci bebek müjdesi gelmişti.
Heyecanı günden güne büyüyen Karayel çifti, geçtiğimiz günlerde bebeğin cinsiyetini açıklamış ve bir oğulları daha olacağını duyurmuştu.
Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ve oğulları Can
DOĞUM 3 AY SONRA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre doğum için gün sayan Emre Karayel ile eşi, oğullarına verecekleri ismi açıkladı.
Doğuma 3 ay kaldığını ifade eden Gizem Karayel, “Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz” dedi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Emre Karayel
- Oyuncular