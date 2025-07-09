Emre Karayel ikinci kez baba oluyor: Bebeğin ismini açıkladı

Gizem Demirci ile mutlu evliliği süren ve bir oğlu olan Emre Karayel, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı git gide büyüyen ünlü oyuncu, bebeğin adını açıkladı.

Emre Karayel ikinci kez baba oluyor: Bebeğin ismini açıkladı

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan , sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

2021 yılında oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce ikinci bebek müjdesi gelmişti.

Heyecanı günden güne büyüyen Karayel çifti, geçtiğimiz günlerde bebeğin cinsiyetini açıklamış ve bir oğulları daha olacağını duyurmuştu.

Emre Karayel ikinci kez baba oluyor: Bebeğin ismini açıkladı - 1 Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ve oğulları Can

DOĞUM 3 AY SONRA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre doğum için gün sayan  ile eşi, oğullarına verecekleri ismi açıkladı.

Doğuma 3 ay kaldığını ifade eden Gizem Karayel, “Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz” dedi.

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