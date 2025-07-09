Emre Karayel ikinci kez baba oluyor: Bebeğin ismini açıkladı

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

2021 yılında oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce ikinci bebek müjdesi gelmişti.

Heyecanı günden güne büyüyen Karayel çifti, geçtiğimiz günlerde bebeğin cinsiyetini açıklamış ve bir oğulları daha olacağını duyurmuştu.