Emre Karayel: İkinci kez baba oluyorum

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

İki sene önce oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi.