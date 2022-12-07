Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan oğulları Emir'e poz

Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, mutluluklarını Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocukla taçlandırmıştı.

Şimdilerde başrollerini Elçin Sangu ile paylaştığı Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak eşi Neslişah Alkoçlar ile oğlu Emir'in objektifine poz veren ünlü oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin aşk karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

"TAMER İLGİNÇ BİRİ"



Öte yandan Engin Altan Düzyatan, Çöp Adam dizisinde hayat verdiği Tamer karakterini "Tamer ilginç biri, zor bir çocukluk geçirdiği için kendi ayakları üstünde durmayı çok erken yaşta öğrenmiş, büyük sorumluluklar almak zorunda kalmış. Her şeyden önce anne-babasının yerine kız kardeşinin tüm sorumluluğunu üstlenmiş. Farklı bakış açısına sahip bir karakter. O yüzden de belki oyun sektöründe. Bir oyun içgüdüsüyle bir gün şirketini satıyor ve yine bir oyun içgüdüsüyle bütün aileyi bir yalıda buluşturuyor. Şirketini 300 milyon dolara sattığı gece, yolda yürürken bir anda onu çok etkileyen bir kadını, sebebini tam olarak da bilmediği bir nedenle kaçırıyor" sözleriyle anlatmıştı.