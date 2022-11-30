Engin Altan Düzyatan'dan Çöp Adam paylaşımı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, bu akşam saat 20.00'de Star'da başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizi için heyecanlı geri sayım başladı.

Dizide Engin Altan Düzyatan, Tamer karakterine; Elçin Sangu ise Peri karakterine hayat veriyor. Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesi anlatıldığı dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürerken, Engin Altan Düzyatan'dan diziye dair sosyal medya paylaşımları geldi.

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ilk bölümüyle Star'da ekrana gelecek olan dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin ilk bölümünün konusu ise şöyle:



Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.



Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM FRAGMANI