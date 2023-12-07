Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar'a: Şanslı hissediyorum kendimi

"BERABER VAKİT GEÇİRMEKTEN ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce evliliği ile alakalı "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum" açıklamasında bulunmuştu.