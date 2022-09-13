Engin Hepileri: Aile olduktan sonra çok fazla şey yerine oturdu

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler'de konuğu olan Engin Hepileri, "Aile olduktan sonra çok fazla şey yerine oturdu" dedi.

Engin Hepileri: Aile olduktan sonra çok fazla şey yerine oturdu

Haberler 13.09.2022 - 13:17

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Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu Engin Hepileri'yi ağırladı.

Hepileri ile hayata, sanata, ailelerine dair sohbetler ederken, Hepileri; eşini, ailesini ve tiyatro oyunu Anne'yi anlattı.

Hepileri, "Beyza’dan sonra çok fazla şey değişti. Çok fazla şey yerine oturdu hele ki aile olduktan ve 3 sene sonra Can geldikten sonra artık bambaşka bir yere geldi" dedi.

Hepileri yeni projesine dair şöyle konuştu: "Eylül ayının sonunda başlayacağız. Geçen sezon 21 oyun oynadık. Defne Kayalar, Doğa Halis, Sevda Erginci rol alıyor. Onur Ünsal yönetti. Onurla hayallerimiz vardı ve şimdi o hayallerimizi gerçekleştiriyoruz aslında. Çok değerli oyuncularımızdan destek görüyoruz. 'Anne' bizim çok gurur duyduğumuz bir iş oldu. Bir anda sahnelenmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlandı. Ama biz çok çalıştık. Hala başarının arayışının peşindeyim. Aşkı bulduğumu düşünüyorum onu aramıyorum"

Engin Hepileri: Aile olduktan sonra çok fazla şey yerine oturdu - 1

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