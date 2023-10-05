Engin Polat kimdir? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Engin Polat'ın kim olduğu, sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fenomen ve iş insanı Dilan Polat'ın eşi olan Engin Polat'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Engin Polat kimdir? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Engin Polat kimdir? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Engin Polat, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat'ın eşi olan Engin Polat 31 yaşındadır. İstanbul doğumludur.

ilda Polat adında bir kız, Milan Efe adında bir de erkek çocukları vardır. Polat çiftinin kızı 10, oğlu ise 2 yaşındadır.

Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya üzerinde çektiği videolar ile birlikte Engin Polat, birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor.

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