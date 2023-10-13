Engin Polat kimdir, kaç yaşında? Paylaşımlarıyla dikkat çeken Engin Polat ne iş yapıyor?

Engin Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından son dönemlerde en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi olan Engin Polat, lüks yaşamı ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Engin Polat kimdir, kaç yaşında? Paylaşımlarıyla dikkat çeken Engin Polat ne iş yapıyor?

Engin Polat kimdir, kaç yaşında? Paylaşımlarıyla dikkat çeken Engin Polat ne iş yapıyor?

Engin Polat, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat'ın eşi olan Engin Polat 31 yaşındadır. İstanbul doğumludur.

ilda Polat adında bir kız, Milan Efe adında bir de erkek çocukları vardır. Polat çiftinin kızı 10, oğlu ise 2 yaşındadır.

Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya üzerinde çektiği videolar ile birlikte Engin Polat, birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor.

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