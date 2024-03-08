Enis Arıkan, Ağır Yaşamlar’a sesiyle konuk oluyor

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sesiyle "Ağır Yaşamlar"a konuk olacak. Arıkan, Dr. Now’un hastası William’ı seslendirecek.

Enis Arıkan, Ağır Yaşamlar’a sesiyle konuk oluyor

Dr. Nowzaradan’ın 270 kilonun üzerindeki hastalarının zayıflama yolculuğunu anlatan Ağır Yaşamlar yeni sezonuyla geri dönüyor.

Yeni sezon 13 Mart Çarşamba günü başlayacak. Ünlü oyuncu Enis Arıkan ise bir bölümde Dr. Now’un hastası William’ı seslendirecek. 

20 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da yayınlanacak ikinci bölümde, William’ı, Arıkan seslendirecek.

Ağır Yaşamlar,  yeni sezonuyla 13 Mart Çarşamba 15.30’da TLC’de izleyiciyle buluşacak. 

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...