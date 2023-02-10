Enkazdan kurtarılmayı beklerken Zeynep Bastık dinlemek istedi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. Depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.



Depremin 99’uncu saatinde enkazdan kurtarılmayı bekleyen 15 yaşındaki Ayfer, o esnada Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Gül Beyaz Gül" şarkısını istedi. Bilincini açık tutmak için Ayfer ile sürekli konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kurtarılan kıza "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinletti.

"AYFER SAYENDE TARİFSİZ DUYGULAR İÇİNDEYİM"



O anları sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Bastık, “Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok, çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le. Şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim… Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım” ifadelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE KURTARILDI

Enkazdan 99. saatte sağ çıkarılan Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma da kurtarıldı.