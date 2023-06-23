Entübe edilen oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşinden açıklama

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti.

Taşpınar’ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Özdemir Taşpınar paylaşım yaptı. Taşpınar “Canım sevgilim, hayattaki şansım. Dün öğleden sonra servise alındı. Beni, çocuklarımızı ve tüm sevdiklerini üzmedi. Doktorlarının verdiği bilgiye göre ciğerlerinde enfeksiyon var, böbreklerinde hasar kaldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü için kaslarında zayıflama var. Serviste biraz kalabiliriz. Ayağa kalacağımız gün çok yakında. Ben inanıyorum tüm yaralarımızı ve bu tedavi sürecini yine sizlerin desteği ile birlikte atlatacağız. Hastane sürecinde telefonlardan uzak kalacağız. Telefonlarınıza bakamayabiliriz lütfen gönül koymayın. Mesaj yazarsanız en kötü şartta uygun olduğum zamanlarda cevap vermeye çalışırım. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.