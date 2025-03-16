Entübe edilen Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir

Oryantal Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman başta olmak üzere birçok ünlü isim sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarda bulundu.

OĞLUNDAN "GÜÇLÜ KAL" PAYLAŞIMI



Öte yandan Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım gelmişti. Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Taylan, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."

Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.

