Entübe edilen Tanyeli'nin oğlundan yeni paylaşım

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

TANYELİ'DEN HABER VAR

Ünlü ismin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Sadıkoğlu; "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.