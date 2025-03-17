Entübe edilen Tanyeli'nin oğlundan yeni paylaşım
Tanyeli'nin pankreas kanseriyle mücadelesi sürüyor. Birkaç gün önce entübe edilen Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında oğlu Taylan'dan açıklama geldi.
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
TANYELİ'DEN HABER VAR
Ünlü ismin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Sadıkoğlu; "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
EŞİ DE PAYLAŞTI
Tanyeli'nin oğlunun ardından eşi İlker Sünneli de açıklama yaptı. Sünneli, "Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
"MUCİZELER BAKTIĞIN YERDEDİR"
Öte yandan Tanyeli'nin eşi dün de yoğun bakım kapısında beklediği anları "Mucizeler baktığın her yerdedir" notuyla paylaşmıştı.
"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"
54 yaşındaki Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.
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