''Erdal Özyağcılar öldü'' haberlerine oyuncunun kızı tepki gösterdi
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın vefat ettiğine dair haberler yapılması üzerine Zeynep Özyağcılar, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Şu sıralar Holding dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiğne dair haberler yapıldı. Bu haberler sosyal medyada yayılınca oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar açıklama yaptı.
Zeynep Özyağcılar "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.
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