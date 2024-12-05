''Erdal Özyağcılar öldü'' haberlerine oyuncunun kızı tepki gösterdi

Şu sıralar Holding dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiğne dair haberler yapıldı. Bu haberler sosyal medyada yayılınca oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar açıklama yaptı.



Zeynep Özyağcılar "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

