Erdal Uğurlu hayatını kaybetti (Erdal Uğurlu kimdir?)

Birçok tiyatro oyununda rol alan Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Okan Bayülgen, Berna Laçin, Nejat İşler gibi isimler duyurdu.



OKAN BAYÜLGEN'DEN ERDAL UĞURLU PAYLAŞIMI



Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu; "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?"

ERDAL UĞURLU KİMDİR?



Erdal Uğurlu, 8 Ocak 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Uğurlu aralarında 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım'ın da yer aldığı çok sayıda tiyatro oyununda da oyuncu ve koreograf olarak yer almıştı.