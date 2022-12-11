Erdal Uğurlu hayatını kaybetti (Erdal Uğurlu kimdir?)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Okan Bayülgen Twitter üzerinden Uğurlu için paylaşımda bulundu.

Erdal Uğurlu hayatını kaybetti (Erdal Uğurlu kimdir?)

Birçok tiyatro oyununda rol alan  Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Okan Bayülgen, Berna Laçin, Nejat İşler gibi isimler duyurdu.

OKAN BAYÜLGEN'DEN ERDAL UĞURLU PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın haberini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu; "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" 

Erdal Uğurlu hayatını kaybetti (Erdal Uğurlu kimdir?) - 1

ERDAL UĞURLU KİMDİR?

Erdal Uğurlu, 8 Ocak 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Uğurlu aralarında 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım'ın da yer aldığı çok sayıda tiyatro oyununda da oyuncu ve koreograf olarak yer almıştı.

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