Erdinç Gülener'den Deniz Uğur'a: İyi ki doğdun sevgilim
Son olarak Prens dizisinde rol alan Deniz Uğur, bugün 52 yaşına bastı. Erdinç Gülener de eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Daha önce "Yağmur Zamanı", "Adını Feriha Koydum", "Zalim İstanbul", "Kırmızı Oda" gibi yapımlarda rol alan Deniz Uğur, 17 Ekim'de 52 yaşına bastı.
Uğur'un 2021 yılında dünyaevine girdiği oyuncu eşi Erdinç Gülener de ünlü ismin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"SENİNLE HER ŞEY ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI"
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Erdinç Gülener, "İyi ki doğdun aşkım, sevgilim,sırdaşım, yoldaşım. Seninle her şey çok güzel ve çok anlamlı. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgilim" ifadelerini kullandı.
Kendisi gibi oyuncu eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Deniz Uğur da "Canım sevgilim seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
3 ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Deniz Uğur'un İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu, Reha Muhtar'la birlikteliğinden de Poyraz ve Mina adında ikiz çocukları bulunuyor.
- Oyuncular
- Deniz Uğur
- Sosyal Medya