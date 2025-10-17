Erdinç Gülener'den Deniz Uğur'a: İyi ki doğdun sevgilim

Daha önce "Yağmur Zamanı", "Adını Feriha Koydum", "Zalim İstanbul", "Kırmızı Oda" gibi yapımlarda rol alan Deniz Uğur, 17 Ekim'de 52 yaşına bastı.

Uğur'un 2021 yılında dünyaevine girdiği oyuncu eşi Erdinç Gülener de ünlü ismin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"SENİNLE HER ŞEY ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Erdinç Gülener, "İyi ki doğdun aşkım, sevgilim,sırdaşım, yoldaşım. Seninle her şey çok güzel ve çok anlamlı. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgilim" ifadelerini kullandı.