Erkan Can kimdir? Başarılı oyuncu Erkan Can kaç yaşında ve nereli?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı.



1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı' Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi.



1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Antalya Film Şenliği'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.



2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı.