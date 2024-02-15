Erkan Özerman'ın cenazesi İzmit'e gönderildi

"ERKAN ABİ HER ZAMAN KALBİMİZDE"



Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe Sibel Tan Arıkan ise, " Erkan abinin ilk yarışmasının kraliçesiyim. Best Model of Turkey. Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan abi anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum. Bu tacı en güzel şekilde gençlerimize aktarmayı taşımayı hedefliyoruz. Erkan abi her zaman kalbimizde tacı da baş tacımız olarak kalacaktır. Huzur içinde uyusun. Büyük bir devir kapandı" diye konuştu.



ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?



1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır.



Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.



1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.