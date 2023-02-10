Erkan Petekkaya'nın eşi paylaştı: Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinde çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken eşi Didem Petekkaya’nın Hatay’da göçük altında olan akrabaları için yardım isteyen Erkan Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay” demişti.



Acı haberi Didem Petekkaya sosyal medya hesabından paylaştı. Petekkaya “Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

