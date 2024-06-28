Erkan Petekkaya'nın gurur günü: Yolun açık olsun Cano'm

Son olarak "O Kız" dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano, mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Erkan Petekkaya'nın gurur günü: Yolun açık olsun Cano'm

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Erkan Petekkaya, bir yıl sonra oğlu Cem Cano'yu kucağına almıştı. Ünlü oyuncunun oğlu mezun oldu.

Oğlunun mezuniyet törenine katılan 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Erkan Petekkaya'nın gurur günü: Yolun açık olsun Cano'm - 1

Petekkaya, "Üniversiteye gidip, yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar, mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın" dedi.

Didem Petekkaya ise oğluna "Yolun açık olsun Cano'm" diye seslendi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...