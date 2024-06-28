Erkan Petekkaya'nın gurur günü: Yolun açık olsun Cano'm

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Erkan Petekkaya , bir yıl sonra oğlu Cem Cano'yu kucağına almıştı. Ünlü oyuncunun oğlu mezun oldu.

Petekkaya, "Üniversiteye gidip, yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar, mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın" dedi.



Didem Petekkaya ise oğluna "Yolun açık olsun Cano'm" diye seslendi.