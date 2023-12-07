Erkin Koray’ın kızı, babasının Kanada’daki mezar taşını paylaştı

Damla Koray paylaşımına “Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…” notunu düştü.

"ÜZERİ ÇİÇEKLİ OLAN MEZAR BABAMIN DEĞİL" Öte yandan Erkin Koray'ın kızı geçtiğimiz aylarda, sosyal medyada gündem olan mezarlık görüntüleri sonrası sessizliğini bozmuştu. Koray "Bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil" diyen Damla Koray açıkalmasında "Onunki sağdaki, arkadanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse... Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun" diye devam etti. Damla Koray, "Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim. Çok kıymetlisiniz" dedi.

