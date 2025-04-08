Erol Evgin besteci Melih Kibar'ı andı: Şarkıların ve hatıran hep taptaze

Hababam Sınıfı'nın da arasında bulunduğu pek çok filmin müziğine imza atan besteci Melih Kibar'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti.

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin, yakın dostunu unutmadı.