Erol Evgin besteci Melih Kibar'ı andı: Şarkıların ve hatıran hep taptaze
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Erol Evgin, merhum besteci Melih Kibar'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Hababam Sınıfı'nın da arasında bulunduğu pek çok filmin müziğine imza atan besteci Melih Kibar'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti.
"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin, yakın dostunu unutmadı.
Melih Kibar ile yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erol Evgin, "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze... Mekânın cennet olsun, kardeşim" ifadelerini kullandı.
YEŞİLÇAM'IN SEVİLEN FİLM MÜZİKLERİYLE TANINIYOR
Besteci ve söz yazarı Melih Kibar, uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etmişti.
Usta isim; "Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı" gibi yaptığı film müzikleriyle hatırlanıyor.
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