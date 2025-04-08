Erol Evgin besteci Melih Kibar'ı andı: Şarkıların ve hatıran hep taptaze

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Erol Evgin, merhum besteci Melih Kibar'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Erol Evgin besteci Melih Kibar'ı andı: Şarkıların ve hatıran hep taptaze

Hababam Sınıfı'nın da arasında bulunduğu pek çok filmin müziğine imza atan besteci Melih Kibar'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti.

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı , yakın dostunu unutmadı.

Erol Evgin besteci Melih Kibar'ı andı: Şarkıların ve hatıran hep taptaze - 1

Melih Kibar ile yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını hesabından paylaşan , "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze... Mekânın cennet olsun, kardeşim" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın sevilen film müziklerinin bestecisi Melih Kibar anılıyor

Yeşilçam'ın sevilen film müziklerinin bestecisi Melih Kibar anılıyor

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YEŞİLÇAM'IN SEVİLEN FİLM MÜZİKLERİYLE TANINIYOR

Besteci ve söz yazarı Melih Kibar, uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etmişti.

Usta isim; "Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı" gibi yaptığı film müzikleriyle hatırlanıyor.

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