Erol Evgin paylaştı: Efsaneler müzikal gecesinde bir arada

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yıllar önce bir fotoğrafını paylaşıp geçmişi yad etti.

76 yaşındaki Erol Evgin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.