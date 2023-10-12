Erol Evgin paylaştı: Efsaneler müzikal gecesinde bir arada

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yıllar önce bir fotoğrafını paylaşıp geçmişi yad etti.
76 yaşındaki Erol Evgin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"BİR MÜZİKAL GECESİNDEN"
Usta sanatçı, paylaşımına "Sevgili Nükhet Duru ve sevgili Haldun Dormen ve de arkadan geçen sevgili Ayşen Gruda bir müzikal gecesinden" notunu düştü.
Evgin'in yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.
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