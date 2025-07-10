Erol Evgin'den torunuyla poz: Yıllar çok çabuk geçiyor

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin, kendi adını taşıyan torunu Erol ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Torunuyla hem yıllar önce çekilen fotoğrafını hem de yeni pozunu gözler önüne seren Erol Evgin, paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı.

"BU HATIRA FOTOĞRAFI BENİ YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ"

Ünlü sanatçı, paylaşımına "Torunum Erol... Eğitiminin son iki yılını İngiltere’de Hertfordshire Bölgesi’nde Haileybury Koleji’nde okuyarak tamamladı. Mezuniyet günü çektirdiğimiz hatıra fotoğrafı, beni yine yıllar öncesine götürdü" notunu düştü.