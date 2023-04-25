Erol Evgin depremzedeler için İzmir'de konser verecek

Sanatçı Erol Evgin, depremzedeler için başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek vermek için İzmir'de sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılacak "100 Yılda Yüz Akıyla" adını taşıyan konserin gelirinin tamamı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağışlanacak. Konserde eserlerini söyleyecek Erol Evgin, ayrıca cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bestelediği "100 Yılda Yüz Akıyla" adlı marşını da seslendirecek.



Koltuk numaralı biletler 300 lira ile 750 lira arasında satışa sunuldu. Konsere gelmeden kampanyaya destek olmak isteyenler için 100 liralık katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor.

