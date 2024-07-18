Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi

Eşi Berfu Yenenler ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Eser Yenenler son haliyle adından söz ettirdi. Diyet yapan Yenenler sosyal medya hesabından ne kadar kilo verdiğini açıkladı.

Oyuncu 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Yenenler, son halini ve eski halini kıyasladığı bir karesini paylaştı.

