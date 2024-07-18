Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi

Eşi Berfu Yenenler ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Eser Yenenler son haliyle adından söz ettirdi. Diyet yapan Yenenler sosyal medya hesabından ne kadar kilo verdiğini açıkladı.
Oyuncu 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Yenenler, son halini ve eski halini kıyasladığı bir karesini paylaştı.
"ÜNLÜ OLMAK HİÇ AKLIMDA YOKTU" DEDİ
Öte yandan, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu. Berfu Yenenler, Avşar'ın programında "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi. Avşar da "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi.
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