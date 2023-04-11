Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e: İyi ki doğdun ömürlük sevgilim

Oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Kuzey (3) ve Mete (2) adında iki çocuğu olan Berfu Yenenler, 11 Nisan'da 28 yaşına bastı.
"BİRİCİK KARIM"
Eser Yenenler de eşinin doğum günü için bir paylaşım yaptı. Berfu Yenenler ile bir pozunu paylaşan ünlü isim, "İyi ki doğdun biricik karım. Benim oyun arkadaşım, tatil arkadaşım sahne arkadaşım iyi ki doğdun. Birlikte nice yıllarımız başarılarımız olsun inşallah benim ömürlük sevgilim" ifadelerini kullandı.
Berfu Yenenler de eşine "Oy aşkım benim" yorumunu yaptı.
"ÇOCUKLARIN KARDEŞİ GİBİYİM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda NTV'de yayınlanan "Empati" adlı programa katılan Eser Yenenler, "Nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsun" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Nasıl bir baba olduğuma çocuklarım karar verecek ama baba gibi değil de, biraz çocuk gibiyim evde."
Yenenler, sözlerine; "Üçüncü kardeş gibiyim. Berfu'ya zorluk yaratan bir şey ama üçümüze de bakıyor. Ben babalığı daha babacan bir şey zannediyordum, değilmiş. Naz yapan, 'gel' diyen, 'oyna' dediğinde 'oynamayacağım ya' falan yapan, bir sorun daha yaratan bir çocuğa dönüştüm. Hayat beni oraya getirdi, yapmam gerekeni biliyorum ama yapamıyorum bazen. O anlarda çocuklaşıyorum" diye devam etmişti.