Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e: İyi ki doğdun ömürlük sevgilim

Oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Kuzey (3) ve Mete (2) adında iki çocuğu olan Berfu Yenenler, 11 Nisan'da 28 yaşına bastı.



"BİRİCİK KARIM"

Eser Yenenler de eşinin doğum günü için bir paylaşım yaptı. Berfu Yenenler ile bir pozunu paylaşan ünlü isim, "İyi ki doğdun biricik karım. Benim oyun arkadaşım, tatil arkadaşım sahne arkadaşım iyi ki doğdun. Birlikte nice yıllarımız başarılarımız olsun inşallah benim ömürlük sevgilim" ifadelerini kullandı.



Berfu Yenenler de eşine "Oy aşkım benim" yorumunu yaptı.

