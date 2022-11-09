Eşi Bedri Güntay akciğer embolisi olan Pelin Karahan'dan açıklama

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Karahan, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler" dedi.



AKCİĞER EMBOLİSİ NEDİR?



Ani başlangıçlı göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile belirti veren akciğer embolisi, bacaktaki pıhtıdan kopan parça ya da parçaların, boyutuna göre akciğer atardamarının ana gövdesinde, dallarının bir veya birkaçında tıkanmaya sebep olarak ani ölümlere yol açabiliyor.