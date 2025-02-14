Eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'den paylaşım

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nermin Bezmen, duygusal bir mesaj paylaştı. Tolga Savacı ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Nermin Bezmen, "Canım Tolgacığım, aşkım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım bu sabah... Rüyamdaki öpüşünün ardından sıcacık sarılmış, 'Üzülme aşkım, ben buradayım' diyordun. O rüya gerçekti belki... Belki bu boyutta rüyaya uyandım, kim bilir. O kadar sahiciydi düşüm... Hasretin her gün artıyor kocacığım."

Bezmen sözlerine şöyle devam etti:



"Hüznüm derin. Çaresizliğim insafsız. Ama onca yıl her günü sevgili olarak yaşadığımız yıllar var ya onlar 356 gündür bana yıllarca hep getirdiğin kırmızı yedi gül gibi taze. 'Sana aşığım' diyen yedi kırmızı gül... İlk 'Merhaba'mızdan, el ele tutuşup bırakmamacasına son nefesin sonlandıramadığı kadar aşk... Seni o aşk, sevgi, şefkat, özen dolu yüreğinden öpüyorum benim mert, sadık, tutkulu sevgilim."



"YÜREĞİM KANIYOR"



Öte yandan yazar Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın vefatını "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

