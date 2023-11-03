Esin Moralıoğlu Arzum Onan'ın doğum gününe katıldı

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ annesinin 50. yaş günü için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum gününe birçok ünlü isim katıldı. Davete katılanlar arasında uzun zamandır gözlerden uzak olan Esin Moralıoğlu da vardı.



Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan filmlerinde Zeynep rolüne hayat veren ve 1990'lı yıllarda modellik yapan Moralıoğlu ile Onan'ın yıllar sonra bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doğum gününden kareler paylaşan Uğurkan Erez, fotoğrafın altına "Ve ayağımın tozuyla canım Arzum’umuzun oğlu Can’ımız ve Berna’mızın sürpriz olarak organize ettikleri doğum gününe yetiştim... Çok sevdiklerim orzdaydı ve onlarla sohbet keyiflendirdi beni, hiç kopmadığımız senelerin dostları tabii... Canım Arzum’umuz tekrar nice mutlu yaşlara ve hep beraber... Ve bizden sevgiler arkadaşlarım" notunu düştü.