Eski eşi Bruce Willis'i her hafta ziyaret ediyor! Demi Moore: Boşandıktan sonra da hayat devam ediyor

Aktörün hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten yıldız, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman soru bile olmadı. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" ifadelerini kullandı.. "Umarım herkes başkaları için de farklı şeyler yapmanın bir yolu olduğunu görebilir. Boşandıktan sonra da hayat devam ediyor. Sevgiyle birlikte, ebeveynlik yapmanın bir yolu var" ifadelerini kullanan oyuncu son olarak Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"OLDUKÇA STABİL"



Geçtiğimiz aralık ayında CNN kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" ifadelerini kullanmıştı. 62 yaşındaki oyuncu sözlerine "Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum, bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli" diye devam etti.



"Yani açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen usta oyuncu, böylesine zor bir durumdan bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını söyledi.



EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR



1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.



Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor. Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.



CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?



Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı The Substance filmi, Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi olmuştu. The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.



50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.