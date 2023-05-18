Eski eşler Burak Hakkı ve Sema Şimşek yıllar sonra yan yana

"Dudaktan Kalbe" dizisiyle tanınan Burak Hakkı, Sema Şimşek ile 10 yıllık evliliğini 2012'de bitirmişti. Ünlü isim, eski eşi ve oğlu Rüzgar ile birlikte verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı. Eski eşlerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Eski eşler Burak Hakkı ve Sema Şimşek yıllar sonra yan yana

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sema Şimşek ile Burak Hakkı, 2021 yılında dünyaevine girmiş, 2008'de de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına almışlardı.

Mutlulukları yaklaşık 10 yıl süren ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

ESKİ EŞİ VE OĞLUYLA POZ VERDİ

Oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelen ünlü çiftten Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Sema Şimşek de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlarken oğlu Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Eski eşler Burak Hakkı ve Sema Şimşek yıllar sonra yan yana - 1

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...