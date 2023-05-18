Eski eşler Burak Hakkı ve Sema Şimşek yıllar sonra yan yana

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sema Şimşek ile Burak Hakkı, 2021 yılında dünyaevine girmiş, 2008'de de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına almışlardı.



Mutlulukları yaklaşık 10 yıl süren ikili, 2012 yılında boşanmıştı.



ESKİ EŞİ VE OĞLUYLA POZ VERDİ

Oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelen ünlü çiftten Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.



Sema Şimşek de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlarken oğlu Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.