Eski eşler Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten kızları Ada için bir arada



Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, meslektaşı Melis İşiten ile 2014 yılında dünyaevine girmiş, ikili sürpriz bir kararla 2019'da yollarını ayırmıştı.



Evliliklerinden Ada adında bir kızları olan ve çocukları için sık sık bir araya gelen ünlü ikili, bu kez Ada'nın karne gününde buluştu.



"NE KADAR HIZLISIN ZAMAN" İkinci sınıfa geçen kızı Ada'yı tebrik eden Uraz Kaygılaroğlu paylaştığı fotoğrafa "Ne kadar hızlısın zaman. Dün doğdun, bugün ise ilk karneni aldın. Başarıların daim olsun, yüzün hep gülsün güzel kız notunu düştü.

"ŞİMDİ 2. SINIF DÜŞÜNSÜN" Melis İşiten ise mutlu gününden kareleri "Şimdi 2.sınıf düşünsün. Yolculuğuna eşlik ettiğimiz için şanslıyız. Yolun açık olsun kızım" diye paylaştı.



Kaygılaroğlu ve İşiten'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.