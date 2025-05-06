Eski FBI ajanı sevgilisinden Yasemin Allen'e övgü: "Silah tutuşu budur işte"

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti.



"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya ile aşkına ikinci bir şans veren ünlü oyuncu, barıştıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

