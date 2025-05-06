Eski FBI ajanı sevgilisinden Yasemin Allen'e övgü: "Silah tutuşu budur işte"
Yasemin Allen'ın eski bir FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti.
"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya ile aşkına ikinci bir şans veren ünlü oyuncu, barıştıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
35 yaşındaki oyuncu Yasemin Kay Allen, Arka Sokaklar'da komiser Gökçe Kurt karakterine hayat veriyor.
Eski FBI çalışanı Erdal Kaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kaya "Her açısı ile düzgün silah tutuşu budur işte! Silahı tutma tekniği, kolların pozisyonu, duruş tekniği jilet gibi! Eğitimi ve işini ciddiye alan birisi." dedi.
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