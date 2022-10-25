Eski manken Sinem Üretmen hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Sinem Üretmen (51), yaşamını yitirdi. Üretmen'in meslektaşı Deniz Pulaş yaptığı açıklamada "Başımız sağ olsun" dedi.



Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı. Üretmen’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.



SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?



Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.



Üretmen mankenliğin yanı sıra başta Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' olmak üzere birçok klipte de seyirci karşısına çıktı.

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