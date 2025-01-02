Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban baba oluyor

Eski şampiyon İsmail Balaban, Survivor 2025'te müjdeli haberi verdi. Balaban, eşi İlayda Şeker'in hamile olduğunu açıkladı.



2021 yılında Survivor'a katılarak şampiyon olan başpehlivan ile Şeker'in arkadaşlığı Survivor'da aşka dönüşmüştü.

Yarışmaya katılıp katılmama konusunda kararsız kaldığını söyleyen Balaban "Açıkçası beni en çok zorlayacak şey de bu. Burada gelip gelmemek konusunda kararsız kaldım, o da beni destekledi. 11'nci haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak" dedi.

