Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban baba oluyor

Survivor 2025 kadrosuna katılan İsmail Balaban, baba olacağını duyurdu.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban baba oluyor

Eski şampiyon İsmail Balaban, 2025'te müjdeli haberi verdi. Balaban, eşi İlayda Şeker'in hamile olduğunu açıkladı.

2021 yılında 'a katılarak şampiyon olan başpehlivan ile Şeker'in arkadaşlığı Survivor'da aşka dönüşmüştü.

Yarışmaya katılıp katılmama konusunda kararsız kaldığını söyleyen Balaban "Açıkçası beni en çok zorlayacak şey de bu. Burada gelip gelmemek konusunda kararsız kaldım, o da beni destekledi. 11'nci haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak" dedi.

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban baba oluyor - 1

Balaban ile Şeker 2022 yılında nikah masasına oturdu.

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