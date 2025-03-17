Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, hastalığı ne?

Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.



3 yaşındayken İstanbul ile tanışan Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu daha sonra Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı.



Şöhret basamaklarını ilk olarak rol aldığı reklam filmleriyle tırmanmaya başlayan Danlı'ya Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı ve dönemin en ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığına karar veren Danlı, evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.



Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.