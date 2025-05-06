Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı paylaşımı

Faruk Sabancı ile mutlu beraberliği devam eden Esra Bilgiç, Tokyo'da aşka geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı paylaşımı

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, kısa bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı paylaşımı - 1

AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapmıştı.

Ünlü oyuncu, DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile tekne pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı paylaşımı - 2

JAPONYA'YA GİTTİLER

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, birlikte Japonya'ya gitti. Aşka gelen Esra Bilgiç, Tokyo'da sevgilisinin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Oyuncu Esra Bilgiç Victoria's Secret için kamera karşısında

Oyuncu Esra Bilgiç Victoria's Secret için kamera karşısında

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BİLGİÇ'TEN EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Öte yandan Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vermişti.

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