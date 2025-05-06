Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı paylaşımı
Faruk Sabancı ile mutlu beraberliği devam eden Esra Bilgiç, Tokyo'da aşka geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, kısa bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapmıştı.
Ünlü oyuncu, DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile tekne pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
JAPONYA'YA GİTTİLER
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, birlikte Japonya'ya gitti. Aşka gelen Esra Bilgiç, Tokyo'da sevgilisinin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
BİLGİÇ'TEN EVLİLİK SORUSUNA YANIT
Öte yandan Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vermişti.
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