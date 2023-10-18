Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü: Çok güzeliz

"KAYDIRDIKÇA ZAMAN GEÇİYOR"



Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarına şu notu düştü:



“Kaydırdıkça zaman geçiyor… Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor.”

Dermancıoğlu, sözlerine “Özellikle genç nesle o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz…" diye devam etti. YORUM YAĞDI Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları Dermancıoğlu'na "Hep yaşın 19", "Çok güzelsiniz", “O kadar haklısınız ki herkes birbirine benziyor" gibi yorumlar yaptı.